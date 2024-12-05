دعا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رضا كرويدة، إلى ضرورة تطبيق القانون وخاصة الفصل 171 المتعلق بالعصابات التي تمتهن التسول وتستغل الأطفال والنساء وكبار السن في الإساءة للبلاد عبر هذه الظاهرة التي انتشرت بصفة كبيرة.

وأكد كرويدة في تصريح للإذاعة الوطنية أن الدخل اليومي للمتسول يصل إلى 150 دينار، مستنكرا بشدة استغلال الأطفال في هذه الظاهرة.

وكشف رضا كرويدة أن هناك ما بين 4500 و5000 متوسل في تونس الكبرى، 60 بالمائة منهم نساء، مطالبا الوزارات المعنية كالشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة إلى التدخل العاجل وتكوين لجنة لمقاومة ظاهرة التسول.

وبيّن أن وزارة الداخلية تقوم بمجهودات لمقاومة الظاهرة، لكن هذا العمل يجب أن يتعزّز بتدخل جميع الأطراف وعدم الاقتصار على الإشعار خاصة في ما يتعلق بالأطفال.