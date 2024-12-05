عاجل/ أخيرا..بشرى سارة لهؤولاء..

قال المدير العام برئاسة الحكومة علي كاهية، إنه سيتم الأيام القليلة المقبلة المصادقة على مشروع أمر لتسوية وضعية عمال الحضائر فوق الـ45 سنة، مبينا أنه سيقع عرضه على رئيس الجمهورية للإمضاء لتقع تسوية وضعيات المعنيين بالموضوع.

وذكّر علي كاهية في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، بأن قانون المالية لسنة 2024 نصّ على تسوية وضعية عمال الحضائر على 3 دفعات وذلك من سنة 2024 إلى 2026.

وأضاف كاهية أن القائمة النهائية شبه مكتملة، ومن المنتظر انعقاد جلسة عمل غدا والمصادقة على القائمة، ليتم نشرها خلال الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت دعت أمس في بلاغ لها عملة الحضائر أقل من 45 سنة المنتمين للدفعة الثالثة إلى الولوج للمنصة الرقمية من 03 إلى 22 ديسمبر 2024 قصد تحديد خياراتهم في خصوص مراكز العمل المعروضة والتي توافق مستواهم التعليمي مشيرة إلى أن العدد الأقصى للخيارات (10).