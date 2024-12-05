التقلبات الجوية ستتواصل حتى هذا التاريخ..#خبر_عاجل

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد أنّ الإعلام الذي أصدره المعهد يوم أمس حول هبوب رياح قوية في كافة المجالات البحرية يظلّ ساري المفعول.

ووفق ما افاد به المصدر ذاته في تصريح لاذاعة موزاييك فان درحات الحرارة تسجّل انخفاضا ملحوظا لن تتجاوز أقصاها 19 درجة وتكون في حدود 8 درجات في المرتفعات الغربية، خاصة مع تسجيل تساقط بعض الثلوج بمرتفعات الجزائر المتاخمة للبلاد التونسية.

وتتواصل الأجواء الباردة، ويكون الوضع الجوي ملائما لنزول بعض الأمطار الجمعة بالشمال ومناطق الوسط، وتبقى الحرارة متوقعة في نفس المستويات.

وبالنسبة لتوقعات الوضع الجوي ليومي السبت والأحد، من المنتظر تواصل الطقس الشتوي البارد، ويتوقّع أن تتواتر فترات الصحو والفترات الممطرة خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، فيما تشهد باقي الجهات سحبا عابرة.