عاجل/ أردوغان: مرحلة جديدة “تتم إدارتها بهدوء” في سوريا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية.

وقال أردوغان لغوتيريش إن “الصراع السوري قد وصل إلى مرحلة جديدة يتم إدارته فيها بهدوء”، مضيفا أن “تركيا تتمنى ألا تشهد سوريا قدرا أكبر من عدم الاستقرار وألا تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين”.

وذكر أردوغان أنه “في هذه المرحلة، يجب على النظام السوري إشراك شعبه بشكل عاجل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل”.

ولفت إلى أن “تركيا تبذل جهودا لتقليل التوترات وحماية المدنيين وتمهيد الطريق للعملية السياسية وستواصل القيام بذلك”.

وتشن فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما على شمال سوريا، أدى إلى خروج مدينة حلب وحماة عن سيطرة الحكومة بالكامل لأول مرة منذ اندلاع حرب عام 2011.

وأثار الهجوم قلقا واستنفارا في أوساط المسؤولين السياسيين والأمنيين في دول جوار سوريا.

سكاي نيوز