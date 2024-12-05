في العاصمة: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز صفائح من الزطلة..

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين حي التحرير وحي ابن خلدون بالعاصمة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها الاشتباه في انخراط شاب من سكان حي التحرير في مجال ترويج المخدرات، وبتعميق التحريات تبين انه ينشط في اطار شبكة للترويج.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية أمكن للأعوان الاطاحة بالمظنون فيه صحبة شاب آخر من حي ابن خلدون وحجز أكثر من سبعة صفائح من القنب الهندي تزن حوالي كيلوغرام بالاضافة الى مبلغ مالي هام متأت من عائدات الترويج. وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة البحث.