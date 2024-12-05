رئيس الدولة يُشرف على موكب احياء الذكرى 72 لاغتيال فرحات حشّاد (صور)

مقتدى الصّدر: “لن نتدخّل في سوريا ولن نقف ضد قرارات شعبها”

عاجل/ قضية “خلية سجنان”: الاستئناف يُصدر أحكامه ضد 21 متّهما

عاجل/ تعيين نائب لمحافظ البنك المركزي

في العاصمة: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز صفائح من الزطلة..

2024/12/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين حي التحرير وحي ابن خلدون بالعاصمة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها الاشتباه في انخراط شاب من سكان حي التحرير في مجال ترويج المخدرات، وبتعميق التحريات تبين انه ينشط في اطار شبكة للترويج.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية أمكن للأعوان الاطاحة بالمظنون فيه صحبة شاب آخر من حي ابن خلدون وحجز أكثر من سبعة صفائح من القنب الهندي تزن حوالي كيلوغرام بالاضافة الى مبلغ مالي هام متأت من عائدات الترويج. وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة البحث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn