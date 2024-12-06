بشرى سارة بخصوص الزيت النباتي..

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي، بأنه تمت إعادة تزويد وحدتي تعليب الزيوت النباتية بولاية بنزرت بكمية 88 طنا من الزيت النباتي أي ما يعادل 96578 لترا بعد أن توقفت منذ يوم 09 نوفمبر الماضي.

وأضاف أنه تم مباشرة في إطار العمل على تأمين تزويد السوق بمختلف المواد والمنتوجات الأساسية والمدعمة، الشروع منذ أمس الخميس في ترويج كميات الزيت لدى تجار الجملة وتجار التفصيل للمواد الغذائية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والاحياء الشعبية بمختلف معتمديات الولاية الـ14 .

وبلغت كمية الزيت المدعم المروجة خلال يوم أمس، اكثر من 44040 لترا بمعتمديات منزل جميل وبنزرت الشمالية وراس الجبل والعالية وغار الملح ومنزل بورقيبة وأوتيك وماطر وغزالة وسجنان وجومين.

وبين أن عملية التزويد ستتواصل بنسق اسرع لتشمل جميع مناطق الولاية، بما يمكّن من تغطية أغلب الحاجيات الاستهلاكية لمتساكني الولاية.