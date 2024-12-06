عاجل/ بعد الصّين.. روسيا تدعو رعاياها لمغادرة سوريا فوراً

طلبت السفارة الروسية في دمشق من رعاياها مغادرة سوريا، وفقا لوكالة “تاس”.

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك عبر الرحلات الجوية التجارية من المطارات المتوفرة.

كما تابعت في رسالة نُشرت على “تلغرام”: “فيما يتعلق بالوضع العسكري السياسي الصعب في سوريا، تذكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الحالية”.

جاء هذا بعدما أرسلت السفارة الصينية بلاغاً عاجلاً، أمس الخميس، دعت فيه مواطنيها لمغادرة سوريا في أقرب وقت.

وقالت السفارة، في رسالة على حسابها في منصة “وي تشات” أمس الخميس، إنه وبينما تزداد حالياً حدة الوضع في سوريا، ويتدهور الوضع الأمني العام، على المواطنين الصينيين في البلاد باستغلال الرحلات التجارية المتوافرة للعودة إلى ديارهم، أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

أتت هذه التطورات بعدما تمنكت الفصائل المسلحة من التقدم إلى ريف حمص، رغم القصف العنيف من قبل الجيش السوري لجسر الرستن، الذي يصل مدينتي حماة وحمص.

وكانت الفصائل سيطرت أمس الخميس على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، الواقعة في وسط البلاد، بعد أيام من سيطرتها على حلب في إطار هجوم مباغت