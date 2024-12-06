عاجل/ موسكو لدمشق: “لدينا أولويات أخرى في هذا التوقيت”

قامت روسيا بابلاغ دمشق بأن أي تدخل لها سيكون محدودا وأن لديها أولويات أخرى في هذا التوقيت، حسبما نقلته، اليوم الجمعة، قناة “سكاي نيوز” عن مصادر خاصة.

وياتي هذا عقب تقدّم الفصائل المسلحة في سوريا المعروفة بـ”هيئة تحرر الشام” (جبهة النصرة سابقا) الى ريف حمص وسط سوريا، بعد سيطرتها الكاملة على محافظتي حلب وحماه.

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد صرح اليوم الجمعة، بان “القوات المعارضة في سوريا ستواصل تقدّمها” مشيرا الى ان الهدف هو السيطرة على العاصمة السورية دمشق.

يشار الى ان محافظة حمص التي سيطرت الفصائل على ريفها الشمالي اليوم الجمعة، تقع على تخوم جارتها دمشق.