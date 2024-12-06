عاجل/ أحدهما يستقطب التلاميذ: القبض على عنصرين تكفيريين

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، بالاحتفاظ بشخصين من أجل شبهات تتعلق بتمجيد حركات إرهابية والاشتباه في إنتمائهم لتنظيم إرهابي، حسبما نقلته موزاييك عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العُمْري.

هذا وكانت المصلحة الجهوية المختصة بالقصرين، قد ألقت القبض على أحد المشتبه بهم، بعد أن عمد لترويج مسائل ذات منحى تكفيري في صفوف الأوساط التلمذية لهدف الاستقطاب، تضمنت في محتواها رفض مدنية الدولة، فضلا على دعوته إلى الفصل بين الجنسين في الدراسة، وفق ذات المصدر.

فيما تمت الإطاحة بشخص ثان من قبل قوات الأمن في القصرين بعد تمجيده لحركات إرهابية.