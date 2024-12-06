هام/ يهدّد الانتاج الحيواني: انطلاق تلقيح الأبقار ضد مرض الجلد العقدي



أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عن انطلاق عمليّة تلقيح الأبقار ضدّ مرض الجلد العقدي، الذّي يشكّل تهديدًا للصّحة الحيوانيّة والإنتاج الحيواني في البلاد.

وتستهدف عمليّة التّلقيح التّي بدأت اليوم، جميع الأبقار، وفي مرحلة أولى، المناطق التّي شهدت تسجيل بؤر لمرض الجلد العقدي والمعتمديات الحدوديّة والمناطق ذات الكثافة العالية للأبقار وستشمل تدريجيا جميع القطيع الوطني.

كما أكدت الوزارة أن عمليّة التّلقيح ستستمر على مدار عدّة أسابيع، مع توفير كافّة الإمكانيات اللاّزمة لضمان سير الحملة بنجاح في جميع المناطق المعنيّة.

وفي هذا الصّدد، دعت الوزارة كافّة المربين إلى معاضدة مجهودات المصالح البيطريّة الجهويّة والمشاركة الفعّالة في هذه الحملة الوقائيّة باعتبار أنّ الوقاية والتّلقيح ضدّ هذا المرض يمثلان خطوة هامّة نحو الحفاظ على صحّة الثّروة الحيوانيّة.

كما ذكّرت بأن مرض الجلد العقدي مرض حيواني بحت لا ينتقل إلى الإنسان وينتقل عبر الحشرات ويتسبّب في مشاكل صحيّة كالحمى وظهور عقيدات جلديّة، وقد يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجيّة وخاصّة الحليب.