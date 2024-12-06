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عاجل/ من بينهم امرأتين محكومتين بالسجن 11 عاما: إيقاف عناصر تكفيرية

2024/12/06 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

افادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، انها وحداتها في نابل وسيدي بوزيد، قد تمكنت من إيقاف 3 عناصر تكفيرية محل مناشير تفتيش، من بينهم امرأتان .
حيث تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بنابل بمشاركة وحدات تابعة للإقليم، من إلقاء القبض على 2 عناصر تكفيرية نسائية، ملاحقتان بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكومتان بالسجن لمدة 11 سنة .
وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنه أحكاما سجنية .
هذا وتمت إحالتهم على ذمة وحدات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية.
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين على الرقم 71860135.

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