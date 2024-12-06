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عاجل/ تونس تنضم رسميا للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر

2024/12/06 أهم الأخبار, تونس, سياسة

افادت وزارة الخارجية في بلاغ اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، بان تونس قد انضمّت رسميا إلى “التحالف العالمي ضد الجوع والفقر” الذي تم إطلاقه يوم 18 نوفمبر 2024 خلال افتتاح أشغال قمة الدول العشرين بريو دي جانييرو بمبادرة من الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا داسيلفا.
وقالت الوزارة في بلاغها، ان هذه الخطوة قد جاءت بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد و”تجسيدا لرؤيته الداعية إلى بناء تاريخ جديد للإنسانية يسوده العدل ويقوم على التآزر والتعاون والمساواة بين الدول والشعوب”.
واضافت الزارة ان هذا الانضمام يكرّس حرص تونس المتواصل على محاربة كافة أشكال الفقر وعدم المساواة، كما يؤكد مجددا دعم تونس المتواصل لكافة المبادرات التي تنسجم مع مبادئها المناصرة للقضايا العادلة لشعوب العالم.

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