تزوّد بمياه ماجل: إصابة طفل بجرثومة “الشيغيلا” في هذه الجهة



سجلت ولاية سيدي بوزيد إصابة طفل بجرثومة “الشيغيلا” بمعتمدية المزونة.

ومن جهته اكد يوسف حمدوني رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، أنه على إثر إعلام إدارته، تحول فريق بالاشتراك مع فريق من الدائرة الصحية بالمزونة وقام بعملية الإستقصاء.

وبينت نتائج البحث الميداني إصابة طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات يقطن بأحد أرياف معتمدية المزونة وهو الآن بحالة جيدة دون وجود حالات إشتباه أخرى.

وتعتبر إلى حد الآن هذه الحالة الوحيدة في المنطقة وتم عزلها وأخذ الإحتياطات اللازمة.

وأكد الحمدوني أنه وحسب البحث الميداني تبين أن المصاب تزوّد بمياه ماجل وتم أخذ عينات قصد اجراء التحاليل المخبرية.