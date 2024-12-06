عاجل/ الإعدام شنقا لإرهابي شارك في قتل جنود بجبال القصرين..

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام شنقا والسجن بقية العمر والسجن مدة خمسة عشر عاما في حق إرهابي خطير من أجل جرائم تعلقت بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد وتوفير متفجرات لاستهداف عسكريين وأمنيين.

وتفيد أوراق ملف القضية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك بأن العنصر الارهابي الخطير تم إيقافه منذ أكثر من ثلاثة أعوام عندما كان متحصنا بالفرار بإحدى ولايات الوسط حيث نسبت اليه المشاركة في قتل عسكريين ذبحا ومحاولة قتل عسكريين آخرين في احدى العمليات الارهابية التي استهدفت عسكريين قرب أحد جبال القصرين.

وبينت التحقيقات مع العنصر الخطير تكليفه من احدى الخلايا الارهابية بتوفير المتفجرات بغاية استهداف الدوريات العسكرية والأمنية.

وتجدر الاشارة الى أن العنصر الارهابي الخطير لاتزال منشورة في حقه عدة قضايا ارهابية خطيرة أخرى في انتظار الفصل في شأنها.

يذكر أن حادثة ذبح الجنود بجبل الشعانبي، جدت يوم 29 جويلية 2013 ، وراح ضحيتها 8 عسكريين بعد أن وقعوا في كمين نصبه لهم ارهابيون كانوا يتحصنون بالجبل.