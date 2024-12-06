رابطة ابطال افريقيا (المجموعة4-الجولة2): قصور هجومي يحكم على الترجي الرياضي بالتعادل السلبي امام ساغراد الانغولي

دفع الترجي الرياضي ثمن عقمه الهجومي ليكتفي بتعادل سلبي مخيب امام نادي ساغرادا اسبيرنسا الانغولي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانغولية لواندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا في حين سجل ساغرادا اول نقطة له.

وتستكمل الجولة الثانية يوم الاحد القادم بمباراة دجوليبا المالي متذيل الترتيب بلا نقاط وضيفه نادي بيراميدز المصري صاحب المركز الثاني ب3 نقاط.

واعتمد الروماني ريجيكامب مدرب الترجي الرياضي على نفس التصور الفني والتكتيكي الذي انتهجه في مباراتي دجوليبا المالي وشبيبة العمران مع ادخال بعض التعديلات على التشكيلة الاساسية وذلك باستعادة الجزائري محمد امين توغاي مكانه في محور الدفاع بمعية حمزة الجلاصي واسترجاع محمد امين بن حميدة لسالف خطته على الرواق الايسر بينما حافظت منطقة الوسط على ذات التركيبة مقابل عودة الجزائري يوسف البلايلي على الجبهة اليسرى ليشكل مع كل من الجنوب افريقي موكوانا والبرازيلي رودريغو رودريغاز مثلث الهجوم.

وحاول فريق باب سويقة مع مستهل المباراة اخذ زمام المبادرة والاستحواذ على الكرة في سعيه لمغالطة الدفاع الانغولي من خلال بناءات هجومية تنطلق من اقدام الايفواريين روجيه اهولو وعبد الرحمان كوناتي وحسام تقا في اتجاه الجناحين البلايلي وموكوانا الذي كاد منذ الدقيقة الرابعة ان يفتتح التسجيل الا ان عرضيته الموجهة اخرجها حارس ساغرادا الى الركنية وهو نفس مصير تصويبة كوناتي في الدقيقة 22 بعد تمهيد من البلايلي.

وكاد توغاي في خضم المساعي الترجية المتكررة لافتتاح النتيجة ان يمضي على اولى اهداف المباراة اثر مخالفة جانبية لكن الحارس الانغولي نجح في ابعاد الكرة الى الركنية في الدقيقة 27.

واتسمت الهجمات الترجية بالبطء الامر الذي ساعد دفاع ساغرادا على ايقافها، كما ان زملاء بن حميدة لم يدركوا استغلال الكرات الثابتة وكان اخرها تلك التي اتيحت في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول اثر تمهيد من البلايلي في اتجاه تقا الذي سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس ساغرادا بكل سهولة (45+2).

وشهد الشوط الثاني نفس السيناريو اذ سعى الترجي الرياضي الى فرض ايقاعه واسلوب لعبه بحثا عن الوصول الى شباك الحارس الانغولي، وسدد كوناتي كرة مرت جانبية (47) قبل ان يتصدى نسياني لتصويبة بن حميدة (49).

ورغم غياب الانسيابية في محاولات الترجي الرياضي، الا ان ذلك لم يمنعه من صنع بعض الفرص اذ مرت راسية رائد بوشنيبة محاذية للمرمى في الدقيقة 55 في حين اخطأ البلايلي في تاطير كرته رغم انفراده بالحارس (60) لينسج بعده رودريغاز على نفس المنوال بعدما سدد فوق المرمى (73).

وغابت الفرص الخطيرة فيما تبقى من عمر اللقاء ولم تات التغييرات التي قام بها المدرب ريجيكامب باقحام اسامة بوقرة وقصي معشة والنيجيري اغبيولو نفعا لتنتهي المباراة بتعادل سلبي واداء لم يرتق الى مستوى التطلعات من جانب الترجي الرياضي وهو ما يملي على جهازه الفني تعديل الاوتار قبل مباراة السبت القادم ضد بيراميدز المصري في ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

تشكيلتا الفريقين

الترجي الرياضي: امان الله مميش – رائد بوشنيبة – محمد امين بن حميدة – حمزة الجلاصي – محمد امين توغاي – روجي اهولو (قصي معشة دق 81)- حسام تقا – عبد الرحمان كوناتي (اوغبولو دق 70) – يوسف البلايلي – الياس موكوانا (اسامة بوقرة دق 81) – رودريغو رودريغاز.

ساغراد اسبيرنزا: نسياني – تاتي – لولاس – فرناندو – ميونهو (موتومبالا دق67) – ديالو (جواكي موسى 46) – شاكيلي – اغوا دوتشي (بونغا دق 67) – دالا سيباستيو (باني بابل دق 80) – فيكتور بلاتشو – كاتشي (جامي دق 70).