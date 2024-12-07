فظيع/ شاب ينتحر حرقا وسط الشارع..والسبب صادم..!!

في مشهد صدم الشارع الجزائري، أقدم شاب على الانتحار حرقا، بعد سحب عناصر الشرطة الدراجة النارية التي يعمل عليها، لارتكابه مخالفة.

فقد شهدت ولاية وهران (417 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، إقدام الشاب على إشعال النار في جسده وسط الشارع على مرأى من المارة والسيارات.

بينما راح عدد من الأشخاص يوثقون تلك الواقعة المروعة عبر كاميرات هواتفهم.

وبدا من الفيديو الذي تم تداوله ولاقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وقد التهمته النيران.

في حين حاول عناصر الأمن، وبعض المواطنين المارين إنقاذه وإطفاء النيران المتقدة.

فيما صدم الفيديو جميع الجزائريين خاصة أن المعني، حسب شهادات من عاشوا الحادثة هو عامل توصيل، أي يستخدم دراجته النارية لنقل الأغراض.

“العربية نت”