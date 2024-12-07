عاجل/ اكتشاف أكثر من 60 بؤرة لمرض الجلد العقدي للأبقار في 9 ولايات..

أكد عميد الاطباء البياطرة أحمد رجب تسجيل أكثر من 60 بؤرة لمرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار في 9 ولايات تونسية، مشيرا الى أنه تم تسجيل أول بؤرة لهذا المرض بولاية جندوبة خلال الصائفة الماضية لكن لم يتم العمل بشكل فعال على تنفيذ البروتوكولات الصحية للحد من انتشاره مما تسبب في تعدد بؤر الاصابة به، وفق تقديره.

وأشار رجب في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن هذا المرض عابر للحدود ودخل الى تونس من القطر الجزائري وهو خاضع لتراتيب حسب القانون عدد 95 لسنة 2005 وينطبق عليه الفصل 27 منه، اذ انه مرض شديد العدوى ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة لكنه لا ينتقل الى الانسان.