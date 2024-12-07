عاجل/ تفاصيل جديدة بخصوص غلق مدرسة خاصة بهذه الجهة ومندوبية التربية تتدخل وتكشف..

تم يوم امس الجمعة، باذن من النيابة العمومية، تنفيذ قرار غلق مؤسسة تربوية خاصة بجربة حومة السوق بالقوة العامة، وذلك لمخالفتها كراس الشروط، رغم التنبيه عليها في عدة مناسبات مع تنفيذ زيارات لمقرها ودعوتها الى عدة جلسات للالتزام بكراس الشروط، الا انها لم تستجب لكل ذلك، وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين علي المسعدي.

واضاف المسعدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان هذه المؤسسة التي تتكون من مدرسة ابتدائية خاصة واخرى اعدادية خاصة، تعتبر فضاء عشوائيا لا يستجيب لكراس الشروط، ولم تدرج منذ بداية السنة الدراسية الحالية ضمن القائمة الرسمية المرخص والمعترف بها للمؤسسات التربوية الخاصة، بعد ان تم سحب الترخيص منها منذ بداية السنة الدراسية، وهو ما تم اعلام صاحبتها به وبقرار الغلق، الا انها واصلت نشاطها.

واوضح ان مصالح مندوبية التربية، توجهت باعلام لاولياء التلاميذ للتواصل من اجل تسوية وضعيات ابنائهم اما بادماجهم باحدى المؤسسات التربوية العمومية اذا ما اختاروا التعليم العمومي او الالتحاق باحدى المؤسسات الخاصة للراغبين في مواصلة منظومة التعليم الخاص.