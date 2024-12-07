بشرى سارة..تجاوز أزمة البطاطا في هذه الولاية..

اكد المدير الجهوى للتجارة بباجة عماد صنديد انه تم تجاوز ازمة مادة البطاطا بالجهة، عن طريق التزود بالبطاطا الفصلية المحلية الجديدة من مناطق الانتاج الفلاحي المجاورة وخاصة من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة

واضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان مادة البطاطا متوفرة حاليا باسواق الجهة على مدار اليوم، بعد ان كانت متوفرة فى الفترة الصباحية فحسب، وانه تم اتخاذ اجراءات لتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالبطاطا بالتعاون مع الحرس الوطنى وايصالها الى مسالك التوزيع.

وذكر ان اسعار البطاطا قد سجلت انخفاضا خلال الاسبوع الجاري مقارنة بالاسابيع الفارطة، واشار الى ان العمل الرقابي مكّن خلال شهر نوفمبر الماضي، من حجز قرابة 1900 كلغ من البطاطا، اضافة الى حجز قرابة 10 الاف طير من الدجاج الحي، الذي تبين انه صالح للاستهلاك وسليم الا ان المدجنة غير مرخص لها وغير قانونية.

وبين نفس المصدر، انه تم الانطلاق فى تزويد الجهة بكميات اضافية من الفارينة مع اقتراب ذروة استهلاك هذه المادة تزامنا مع راس السنة الادارية .

من جهة اخرى، ذكر تقرير للادارة الجهوية للتجارة بباجة تحصلت صحفية “وات” على نسخة منه، ان فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالجهة، سجلت خلال شهر نوفمبر المنقضي، 380 مخالفة اقتصادية بعد القيام ب 2286 زيادة ميدانية .