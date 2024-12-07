عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي..تقلبات منتظرة..

يتميز الوضع الجوي خلال يوم الغد الأحد 08 ديسمبر 2024 بهبوب رياح قوية بالشمال والمرتفعات الغربية حيث تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات مع انخفاض ملحوظ في الحرارة لتتراوح القصوى بين 06 و 11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و 18 درجة ببقية الجهات.

وينتظر نزول أمطار متفرقة بالشمال وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة. كما تتواصل الحرارة منخفضة يومي الإثنين 09 والثلاثاء 10 ديسمبر 2024 خاصة بالشمال والجهات الغربية.