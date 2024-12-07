تزوّد بمياه ماجل: إصابة طفل بجرثومة “الشيغيلا” في هذه الجهة

عاجل/ تونس تنضم رسميا للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر

عاجل/ تبعد 100 كلم عن دمشق: السويداء خارج سيطرة النظام السوري

عاجل/ من بينهم امرأتين محكومتين بالسجن 11 عاما: إيقاف عناصر تكفيرية

عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي..تقلبات منتظرة..

2024/12/07 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز الوضع الجوي خلال يوم الغد الأحد 08 ديسمبر 2024 بهبوب رياح قوية بالشمال والمرتفعات الغربية حيث تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات مع انخفاض ملحوظ في الحرارة لتتراوح القصوى بين 06 و 11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و 18 درجة ببقية الجهات.

وينتظر نزول أمطار متفرقة بالشمال وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة. كما تتواصل الحرارة منخفضة يومي الإثنين 09 والثلاثاء 10 ديسمبر 2024 خاصة بالشمال والجهات الغربية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn