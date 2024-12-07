عاجل/ القضاء يفتح تحقيق: حادث مرور مروع..وهذه حصيلة القتلى والجرحى..

اذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات حادث مرور قاتل جد أمس الجمعة 6 ديسمبر 2024، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، من بينهم سائق السيارة المتسببة في الحادث، وهو مدير مدرسة إعدادية تقع غرب العاصمة.

وتفيد المعطيات الأولية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك أن المدير، وهو مريض بالسكري شعر بتوعك، وكان يتوجه بسيارته إلى صيدلية عندما فقد وعيه وسيطرته على السيارة لتصطدم بدراجة نارية، مما أدى إلى وفاة سائقها على الفور، قبل أن تصطدم بمحل حدادة، مما أدى إلى وفاة سائق سيارة أجرة كان موجودًا هناك وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وقد توجه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، قبل أن يأمر بفتح تحقيق لتحديد الظروف الدقيقة للحادث.