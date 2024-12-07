عاجل/ انهيار بناية من 5 طوابق في مصر..

شهدت محافظة القاهرة، مساء السبت حادث انهيار عقار سكني من 5 طوابق في منطقة مصر القديمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة مصر القديمة حول انهيار عقار سكني كائن بالمنطقة بالتحديد شارع خرطة السبع.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومين بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بحثًا عن الناجين أسفل العقار المنهار.

وبحسب وسائل إعلام محلية ولم يسفر الحادث عن مصابين أو مفقودين تحت الأنقاض بفضل كردون أمني فرضته قوات الشرطة حول العقار قبل انهياره بساعات. وأكد شهود عيان، أنه لا يوجد مصابون تحت الأنقاض، لأنه تم إخلاء المنزل، حيث إنه عقار قديم والشقق مؤجرة قانون قديم.