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عاجل/ سقوط النظام السوري..وبشار الأسد يغادر الى وجهة غير معلومة..

2024/12/08 أخبار عربية, الأولى, المصدر

أعلنت قوات المعارضة السورية، الأحد، دخولها العاصمة دمشق دون أي مقاومة تذكر، مؤكدة سيطرتها على المدينة التي وصفتها بأنها “حرة” و”بدون بشار الأسد”، وفقا لما قاله، هادي البحرة، زعيم فصيل المعارضة السورية الرئيسي في الخارج.

وصرح مسؤولان كبيران في الجيش السوري لوكالة رويترز أن الرئيس السوري، بشار الأسد، غادر العاصمة على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة صباح الأحد.

وقالت الفصائل السورية المعارضة إن الأسد غادر دمشق، داعية المهجرين في الخارج للعودة إلى “سوريا الحرة” بعد إعلانها دمشق “حرة من الطاغية”.

وقالت فصائل المعارضة في رسائل نشرتها عبر تطبيق تلغرام “الطاغية بشار الأسد هرب”، و”نعلن مدينة دمشق حرة”.

وأضافت أنه “بعد 50 عاما من القهر تحت حكم البعث، و13 عاما من الإجرام والطغيان والتهجير نعلن اليوم نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا”.

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