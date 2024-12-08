الرابطة المحترفة 2: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثامنة

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:

الأحد 8 ديسمبر 2024

المجموعة الثانية:

شبيبة القيروان – بعث بوحجلة 2 – 1

نادي محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي 1 – 2

كوكب عقارب – هلال الرديف 1 – 0

مستقبل القصرين – امل جربة 1 – 0

اولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة 1 – 0

الملعب القابسي – هلال الشابة 1 – 0

السبت 7 ديسمبر 2024

المجموعة الاولى

جمعية اريانة – مستقبل المرسى 2 – 1

جمعية مقرين – النجم الرادسي 2 – 0

مستقبل وادي الليل – النادي القربي 0 – 0

ملعب منزل بورقيبة – نادي حمام الانف 2 – 0

هلال مساكن – امل حمام سوسة 2 – 2

القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين 1 – 2

مكارم المهدية – جندوبة الرياضية 1 – 1

المجموعة الثانية :

تقدم ساقية الداير – امل الرقبة 1 – 0

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيب ن ل

1- النادي القربي 18 8

2- جمعية مقرين 17 8

-3 جندوبة الرياضية 15 8

-4مكارم المهدية 14 8

5-امل حمام سوسة 13 8

6- مستقبل المرسى 12 8

–القلعة الرياضية 12 8

8-جمعية اريانة 10 8

9-سبورتينغ المكنين 8 8

10-مستقبل وادي الليل 7 8

–هلال مساكن 7 8

–نادي حمام الانف 7 8

13- ملعب منزل بورقيبة 6 8

14-النجم الرادسي 2 8

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب ن ل

1- مستقبل القصرين 21 8

2- شبيبة القيروان 20 8

3- محيط قرقنة 14 8

-اولمبيك سيدي بوزيد 14 8

-كوكب عقارب 14 8

6-تقدم ساقية الداير 13 8

7- نسر جلمة 11 8

8سكك الحديد الصفاقسي 9 8

– الملعب القابسي 9 8

10- بعث بوحجلة 8 8

11-هلال الرديف 7 8

12-امل الرقبة 6 8

13-امل جربة 5 8

14-هلال الشابة 4 8