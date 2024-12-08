الرابطة المحترفة 2: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثامنة

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:
الأحد 8 ديسمبر 2024
المجموعة الثانية:
شبيبة القيروان – بعث بوحجلة 2 – 1
نادي محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي 1 – 2
كوكب عقارب – هلال الرديف 1 – 0
مستقبل القصرين – امل جربة 1 – 0
اولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة 1 – 0
الملعب القابسي – هلال الشابة 1 – 0
السبت 7 ديسمبر 2024
المجموعة الاولى
جمعية اريانة – مستقبل المرسى 2 – 1
جمعية مقرين – النجم الرادسي 2 – 0
مستقبل وادي الليل – النادي القربي 0 – 0
ملعب منزل بورقيبة – نادي حمام الانف 2 – 0
هلال مساكن – امل حمام سوسة 2 – 2
القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين 1 – 2
مكارم المهدية – جندوبة الرياضية 1 – 1
المجموعة الثانية :
تقدم ساقية الداير – امل الرقبة 1 – 0
ترتيب المجموعة الأولى
الترتيب ن ل
1- النادي القربي 18 8
2- جمعية مقرين 17 8
-3 جندوبة الرياضية 15 8
-4مكارم المهدية 14 8
5-امل حمام سوسة 13 8
6- مستقبل المرسى 12 8
–القلعة الرياضية 12 8
8-جمعية اريانة 10 8
9-سبورتينغ المكنين 8 8
10-مستقبل وادي الليل 7 8
–هلال مساكن 7 8
–نادي حمام الانف 7 8
13- ملعب منزل بورقيبة 6 8
14-النجم الرادسي 2 8
ترتيب المجموعة الثانية
الترتيب ن ل
1- مستقبل القصرين 21 8
2- شبيبة القيروان 20 8
3- محيط قرقنة 14 8
-اولمبيك سيدي بوزيد 14 8
-كوكب عقارب 14 8
6-تقدم ساقية الداير 13 8
7- نسر جلمة 11 8
8سكك الحديد الصفاقسي 9 8
– الملعب القابسي 9 8
10- بعث بوحجلة 8 8
11-هلال الرديف 7 8
12-امل الرقبة 6 8
13-امل جربة 5 8
14-هلال الشابة 4 8