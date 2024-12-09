عاجل/ اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا..

يعقد مجلس الأمن الدولي عصر الإثنين 9 ديسمبر 2024 بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية متطابقة لوكالة فرانس برس الأحد. وقالت المصادر إنّ الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين أنه تم تقديم اللجوء للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأفراد عائلته لدواع إنسانية، وهو موجود في موسكو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان في وقت سابق الأحد إن الأسد غادر البلاد بعد أن استقال من منصبه وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا.

وقال البيان إنه “نتيجة لمفاوضات بين الأسد وعدد من المشاركين في الصراع المسلح في أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر الاستقالة من الرئاسة ومغادرة البلاد معطيا أوامر بالانتقال السلمي للسلطة”.

وكالات