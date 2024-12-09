متابعة/ طقس شتوي بامتياز اليوم..والرصد الجوي ينبه..#خبر_عاجل

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2024/12/09 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الوضع الجوي اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 ملائما لنزول أمطار متفرقة بأقصى الشمال (باجة، جندوبة، بنزرت، شمال نابل) وتكون محليا غزيرة.

وأفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق الرحال في تصريح للإذاعة الوطنية، فان الشمس ستظهر لفترات طويلة وتتخللها سحب عابرة مع حرارة منخفضة تتراوح عامة بين 13 و18 درجة ولا تتجاوز 10 درجات بالمرتفعات.

ولاحظ الرحال أن درجات الحرارة صباح اليوم كانت في حدود صفر درجة في عدة مناطق كغار الدماء وحيدرة وساقية سيدي يوسف وتلابت.

والرياح تكون من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وقوية نسبيا فمعتدلة قرب السواحل الشرقية، والبحر هائج بالشمال فشديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

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