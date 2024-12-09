رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات- الجولة 2) : النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم التي جرت ايام الجمعة والسبت والأحد :

الجمعة 6 ديسمبر 2024:

ساغرادا اسبيرانسا (أنغولا) – الترجي التونسي (تونس) 0-0

السبت 7 ديسمبر 2024:

مانياما (الكونغو الديمقراطية) – الرجاء البيضاوي (المغرب) 1-1

أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) – الأهلي (مصر) 0-0

ملعب ابيدجان (كوت ديفوار)- شباب بلوزداد (الجزائر) 0-1

الجيش الملكي الرباطي (المغرب)- ماميلودي صنداونز (جنوب افريقيا) 1-1

مولودية الجزائر (الجزائر)- يونغ افريكانز (تنزانيا) 2-0

الأحد 8 ديسمبر 2024:

جوليبا (مالي) – بيراميدز (مصر) 0-0

الهلال (السودان) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) 2-1