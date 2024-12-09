استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف صهيوني على مدينة رفح..#خبر_عاجل

استشهد سبعة فلسطينيين, مساء أمس الاحد, في قصف مدفعي وغارات جوية شنتها قوات الاحتلال الصهيوني, على مناطق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية, أن طائرة مسيرة استهدفت أربع سيارات في منطقة خربة العدس شمال المدينة ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر, فيما استشهد مواطن آخر في عملية قصف بالقرب من مسجد المصري في ذات المنطقة.

وأشارت إلى إصابة مواطنين كانا يتعالجان من إصابة سابقة أثناء تواجدهما داخل مستشفى “كمال عدوان” شمال القطاع بفعل إطلاق طائرات مسيرة صهيونية النار على المستشفى.

وكالات