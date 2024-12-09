عاجل/ العاصمة: حجز 5 آلاف كغ من البطاطا واعادة ضخها بمركّب تجاري

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس وفريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بتونس، من حجز 5000 كغ من البطاطا وضخها بأحد المركبات التجارية، بجهة سيدي حسين بالعاصمة.

وقد تم ذلك إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الشرطة البلدية بالحرايرية مفادها وجود مستودع لتخزين البطاطا مجهولة المصدر بغاية احتكارها.

وبتنقل الوحات المذكورة إلى المستودع المذكور، تم حجز 5000 كغ من البطاطا “لعدم اسظهار مالكها بفواتير الشراء” ومن أجل “القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية”.

كما تم إعادة ضخ البضاعة بأحد المركبات التجارية بالجهة، حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الادارة العامة للامن الوطني.