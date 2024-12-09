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عاجل/ نتنياهو: “الجولان جزء منا الى الأبد.. ونقوم بتغيير الشرق الأوسط”

2024/12/09 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

قال رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو ان “هضبة الجولان ستبقى الى الأبد جزء لا يتجزأ من الكيان المحتل”.
واعتبر نتنياهو، أن فصلا جديدا من تاريخ الشرق الأوسط فتح أمس بسقوط نظام بشار الأسد الذي انهار بعد 54 عاما من الحكم.
وأضاف نتنياهو أن الكيان المحتل “يعمل بطريقة منهجية على تفكيك محور الشر الذي لم ينته”.. “و يقوم بتغيير الشرق الأوسط و يعزز موقعه في المنطقة”، وفق تعبيره.
لافتا الى أن “الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرة الكيان على هضبة الجولان”.
وتابع نتنياهو ان “فقدان القتلى في هذه الحرب ألم يصيبنا جميعا وهذه حرب قيامة فرضت علينا”.

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