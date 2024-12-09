عاجل/ بلاغ رسمي: تونس تعلن عن موقفها من التطوّرات الأخيرة في سوريا



اصدرت وزارة الخارجية التونسية، مساء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، بلاغا على ضوء التطورات الاخيرة في سوريا، والتي انتهت، فجر امس الاحد، برحيل الرئيس السابق بشار الاسد عن الحكم، ومغادرته البلاد نحو سوريا.

واكدت تونس، في ضوء هذه الأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا، على ضرورة تأمين سلامة الشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال، وعلى رفض أيّ تدخل أجنبي في شؤونها.

كما ذكّرت تونس بموقفها الثابت المتعلّق بضرورة التفريق بين الدولة، من جهة، والنظام السياسي القائم داخلها، من جهة أخرى. فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وفق نص البلاغ.

ودعت تونس كافة الأطراف السورية إلى التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده.

كما اعربت تونس عن تضامنها المطلق مع الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب التونسي أواصر قربى ضاربة في عمق التاريخ، وعن يقينها بقدرته على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل بناء مستقبل مشرق لسوريا.