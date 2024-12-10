بشرى سارة للراغبين في اقتناء مساكن..

قال الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، رجب عرعود، إن عددا هاما من المشاريع التي تعمل على إنجازها الوكالة العقارية للسكنى، سترى النور في القريب وستساهم في حلّ معضلة السكن.

وأضاف في كلمته له يوم أمس خلال يوم إعلامي تزامنا مع الذكرى الخمسين لتأسيس الوكالة، أن المهمة الرئيسية للوكالة هي تطبيق سياسة الدولة في مجال السكن والإسكان والتهيئة العمرانية وأنها تضع نصب أعينها مصلحة المواطن وإنجاز كل ما في وسعها لضمان حصوله على مقسم مجهز للسكن أو التجارة إذ أن الاستثمار في قطاع الإسكان يعتبر أولوية لدى التونسيين، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوكالة على الفايسبوك.

كما ذكّر عرعود بالدور الهام الدور الذي تلعبه الوكالة العقارية للسكنى من أجل خلق نهضة عمرانية في بلادنا من خلال المشاريع التي أنجزتها والتي تعمل على إنجازها في المستقبل، مشيرا كذلك إلى أن هذا الدور لم يقتصر على امتداد سنوات على تهيئة مقاسم بمختلف أنواعها فحسب، بل تجاوزها لخلق مدن عصرية وتوفير محيط حضري يتصدى للبناء العشوائي الذي بلغت نسبته 37% من التوسع العمراني المسجل في العشرية الأخيرة.