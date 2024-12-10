ديوان الزيت يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل

ذكّر الديوان الوطني للزيت، في بلاغ أصدره، الثلاثاء، بأّنّه يتعيّن على الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين الراغبين في تخزين زيت الزيتون للموسم 2025/2024، تعمير طلب الإهتمام.

وأفاد الديوان أنّ طلبات الاهتمام، يتمّ إيداعها مرفقة بالوثائق المطلوبة حسب صفة العارض (فلاح أو صاحب معصرة أو مصدّر) بمكتب من مكاتب الضبط بالمراكز الجهويّة للديوان الوطني للزيت (حي الزهور/تونس، سوسة، القيروان، صفاقس وجرجيس) أو بمقرّه الاجتماعي (10 شارع محمد الخامس-تونس) في التوقيت الإداري.

والجدير بالذكر أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أقرّت، موفى نوفمبر 2024، اعتماد برنامج تخزين زيت الزّيتون لدى الخواص من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدّرين حسب الرّغبة، بما يمكّن من تيسير نسق الجني والتّحويل.

كما أقرت الوزارة، في السياق ذاته، منحة خزن بـ 100 دينار للطّن لكلّ شهر على فترة 3 أشهر تصرّف في نهاية مدّة الخزن، إلى جانب منحة إضافيّة لفائدة الفلاّحين بـ10 دنانير لكلّ شهر على فترة 3 أشهر تصرف في نهاية مدّة التّخزين.

ويتنزل هذا الإجراء، في إطار الإجراءات العاجلة المعنيّة بتأمين موسم جني الزّيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين.

يشار إلى أنّ هذه الإجراءات تضاف لسابقاتها، التّي وقع إقرارها بتاريخ 6 نوفمبر 2024، والمتمثلة في تدخل الديوان الوطني للزيت في السوق لشراء كميّات من زيت الزيتون ومواصلة العمل بالإجراء المتعلّق بتمديد خلاص القروض الموسميّة بـ 3 أشهر للفلاّحين وأصحاب المعاصر.