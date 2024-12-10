تحذير.. 4 أطعمة تُظهر علامات الكِبَر و”تجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع”!

حذر طبيب أميركي شهير عبر حسابه الرسمي على منصة “تيك توك” من قائمة تضم أربعة عناصر غذائية يجب التقليل من تناولها، إذا كان الشخص يريد أن يبدو ويشعر بأنه صغير السن قدر الإمكان لأطول فترة ممكنة.

وبحسب ما نشره موقع Surrey Live، قال الدكتور لوت، أخصائي الوخز بالإبر من مدينة نيويورك، والذي نجح خلال فترة وجيزة في جمع أكثر من 300 ألف متابع على “تيك توك”، حيث يشارك بانتظام نصائح الأكل الصحي، إن هناك “أطعمة تجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع”.

القهوة: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من القهوة إلى جفاف البشرة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد. كما اكتشف الباحثون أن الكافيين يمكن أن يقلل من إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على صلابة البشرة وصحتها.

المحليات الاصطناعية: المحليات الاصطناعية هي مواد كيميائية من صنع الإنسان مصممة لخداع الدماغ ليعتقد أنه يأكل السكر، ولكن بدون السعرات الحرارية. في أي وقت تحصل عليه”، مشيرة إلى أنها “نوع من مُركب يحفز الدماغ ويسبب التهابًا، إنه أمر سلبي.

الملح: استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يسحب الماء من البشرة، مما يؤدي إلى الجفاف وبالتالي يجعل البشرة أكثر عرضة للتجاعيد.

الحليب ومنتجات الألبان: يحتوي الحليب كامل الدسم على نسبة عالية من الدهون، وكانت هناك أبحاث مرتبطة بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والالتهابات. وعندما يحدث الالتهاب، لا تتمكن الخلايا من التجدد بكفاءة وتبدأ في التدهور.

“العربية نت” بتصرف