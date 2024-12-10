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الإمارات تستنكر بشدة استيلاء الكيان الصهيونى على المنطقة العازلة في الجولان..

2024/12/10 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

قالت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء إن الإمارات تستنكر بشدة استيلاء الكيان الصهيونى على المنطقة العازلة في هضبة الجولان التي تحتلها .

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس “أدانت دولة الإمارات بشدة استيلاء قوات الكيان على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها”.

وأضاف البيان “هذا الاستيلاء يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين الكيان وسوريا الذي وقع عليه الجانبان في عام 1974”.

وأكدت الوزارة “رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار”.

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