غلق محلين لبيع الدواجن بهذه الولاية..

قامت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير خلال الأسبوع الجاري بإصدار قرارات لغلق محلات تجارية في قطاع الدواجن والسجائر وفق ما أفاد اليوم وكالة تونس أفريقيا للأنباء أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.

وأوضح المثلوثي أنّ قرارات صدرت لغلق محلين لبيع الدواجن بمدينة المنستير بسبب البيع بأسعار غير قانونية، وقرارات أخرى لسحب رخصتي تزويد بمواد الاختصاص (السجائر) بمدينتي صيادة وسيدي بنور بسبب التفويت في السجائر في المسالك غير القانونية.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت في بلاغ لها عن تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع الدجاج الحي ب5 دينار و300 مليم للكيلوغرام بداية من غرة نوفمبر 2024 و8 دينار و500 مليم الكلغ في مرحلة البيع بالتفصيل للدجاج الجاهز للطبخ.