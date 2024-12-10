هام/ نظام المبادر الذاتي يتيح التمتع بامتيازات وإجراءات تفاضلية..

أفادت المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالمنستير، سوسن الطوير، أنّ المبادر الذاتي يتمتع بامتيازات وإجراءات تفاضلية يمكن أن تصل مدّة التمتع بها سبع سنوات.

وأوضحت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش يوم إعلامي حول نظام المبادر الذاتي نظمه اليوم فضاء المبادرة بالمنستير، أنّ المبادر يمكنه بعد السنوات الأربعة الأولى طلب التجديد مرّة واحدة ثم يدخل بعدها للنظام العادي.

ويتمتع المبادر الذاتي، خلال السنة الأولى من انخراطه في هذا النظام بإعفاء جبائي، فيما يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية.

وأفادت الطوير أنّ نظام المبادر الذاتي بسط الإجراءات ورقمنها إذ يقوم المبادر بالدفع الكتروني لمساهمة وحيدة تشمل معلوم الجباية والتغطية الاجتماعية ولا يضطر للتنقل إلى القباضة أو إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتبلغ قيمة الأداءات في السنة 100 دينار في المناطق غير البلدية و200 دينار في المناطق البلدية حسب ذات المصدر.

وبيّنت أنّ نظام المبادر الذاتي موجه إلى فئة معينة ترغب في العمل ضمن نظام مهيكل غير أنّها لم تجد النظام الذي يتلاءم وخصوصية نشاطها وبالتالي سيخول هذا النظام الجديد للمنخرطين فيه التمتع بالتغطية الاجتماعية، وخدمات وبرامج التشغيل وغيرها من الخدمات والامتيازات التي توفرها بقية الإدارات حسب خصوصية النشاط مشيرة الى أنهّ من شروط التمتع بهذا النظام أن لا يتجاوز رقم المعاملات 75 ألف دينار في السنة، والعمل بشكل منفرد.

وبداية من سنة 2025 سيصبح من حق الذين يعملون في مهن مستقلة كالصحافة وغيرها من المهن من الحصول على بطاقة المبادر الذاتي وكذلك الشأن بالنسبة إلى المهن الإبداعية وصناع المحتوى الرقمي، ومهن الصناعات التقليدية. وسيوضع خط تمويل بداية من 2025 على ذمة المنخرطين في المبادر الذاتي.

ويراعي نظام المبادر الذاتي خصوصية النشاط والفئة وهو مرحلة تحضيرية بالنسبة إلى الذين يعملون في نظام غير مهيكل وبدون معرف جبائي للدخول إلى النظام العادي.

وتعد حاليا قائمة الأنشطة التي تخول لممارسيها الانخراط في نظام المبادر الذاتي 540 نشاطا جلها في الصناعات التقليدية والحرف الصغرى والتجارة والخدمات الفلاحية والصناعة وهي قائمة غير مغلقة وقابلة للتطوير حسب ذات المصدر.