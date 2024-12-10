عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق النائب بالبرلمان الحالي وجدي الغاوي..

قرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب السابق بالبرلمان الحالي وجدي الغاوي، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته من أجل تهم تتعلّق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكان أعوان أمن أوقفوا النائب بالبرلمان الحالي وجدي الغاوي بمناسبة جلسة أداء اليمين بمجلس النواب مباشرة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة في حقّه عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلّق بتدليس تزكيات خاصّة بالانتخابات التشريعية المنبثق عنها مجلس النواب الحالي، وشملت الأبحاث بشأنها متهمين آخرين من بينهم موظفة بإحدى البلديات.

وتقرّر إحالة المتهمين على أنظار دائرة الاتّهام التي قرّرت إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية، ليتم الطعن بالتعقيب في قرارها، ويتقرّر نقضه من طرف محكمة التعقيب.

وبإعادة الملف إلى دائرة الاتّهام، قرّرت إحالة المعني وباقي المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية مع إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.