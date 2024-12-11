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فيديو/معطيات وتفاصيل جديدة حول انتحار استاذ التربية الاسلامية..شهادات صادمة..وما قصة الرسالة..؟

2024/12/11 أهم الأخبار, الفيديو, المصدر, مجتمع

كشف برنامج الحقائق الاربع في حلقة مساء امس تفاصبل جديدة عن حادثة انتحار استاذ التربية الاسلامية الفاضل جلولي بعد تعرضه للتنمر من طرف تلاميذه الذين نشروا فيديو له على “التيك توك”.

وقد هزت هذه الحادثة المروعة تونس واثارت موجة من الغضب.

وقد نشر البرنامج رسالة تركها الاستاذ قبل انتحاره اكد فيها انه جرب كل الاساليب مع تلاميذه ولكنهم يتعمدون الى استفزازه مما اتعبه وانهكه نفسيا وخاصة تنكرهم له ولما يبذله من جهد معهم وفق ماجاء في الرسالة.

هذا وعرض البرنامج شهادات صادمة لعائلة الهالك وللحظات الاخيرة له.

فيديو..

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