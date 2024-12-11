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ارتفاع ملحوظ لنسب الطلاق في تونس وتراجع معدلات الزواج..!!

2024/12/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الأربعاء، عن نتائج أحدث الإحصائيات التي كشفت عن تراجع ملحوظ في معدلات الزواج في تونس، حيث انخفضت نسبة الزيجات من 2.02% في سنة 2013 إلى 1.21% في سنة 2021.

كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في متوسط سن الزواج، بالإضافة إلى تراجع في معدل الخصوبة الذي بلغ 1.82%، فيما سجلت نسب الطلاق في المجتمع التونسي زيادة ملحوظة.

وبينت الجابري في تصريح لها خلال افتتاح ورشة عمل حول “إعداد خطة وطنية لتعزيز التماسك الأسري” نقلته اذاعة الجوهرة اف ام أنّ “الوزارة وضعت جملة من برامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي الموجهة إلى أفراد الأسرة تراعي خصوصياتهم بهدف بناء أسرة مستقرة ومتوازنة”.

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