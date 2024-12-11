بالأرقام: تونس تسجّل تراجعا في عدد عقود الزواج



وفق الأرقام الموجودة لدى وزارة العدل، تم تسجيل تراجع في عدد عقود الزواج حيث بلغت 102.085 عقد زواج سنة 2011، مقابل 77.283 عقد زواج سنة 2021.

وفي ما يتعلق بالطلاق تم تسجيل 12.651 حالة طلاق سنة 2011 مقابل 12.598 سنة 2021، حسبما صرحت به كاهية مدير بالمديرية المركزية للإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء عربية الفرشيشي، لاذاعة الديوان اليوم الاربعاء.

وبينت الفرشيشي خلال ندوة لإعلان الانطلاق في إعداد خطّة وطنية حول التماسك الأسري بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأسرة، ان حجم الاسر في تقلص من سنة إلى أخرى، حيث بلغ حجم الاسرة في تونس 3.72 سنة 2023 وتم تسجيل 3 ملايين و199 الف اسرة.

كما تم تسجيل تطور في عدد السكان في العشرية الأخيرة حيث بلغ 11 مليون و887 الف ساكن وفق قولها.