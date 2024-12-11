عاجل/ الحكومة تقرّ هذه التدابير..

الحكومة تقرّ تدابير استباقية تحسبا لموسم الأمطار وموجة برد محتملة

أقرّ مجلس وزاري مضيّق انعقد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، جملة من الإجراءات والتدابير الاستباقية تحسّبا لموسم الأمطار والتوقّي من موجة برد محتملة.

وقد تم خلال الجلسة، التي أشرف عليها رئيس الحكومة كمال المدوري، تقديم مخطط عمل وطني حول استعدادات مختلف الوزارات لمجابهة موجات البرد والتساقطات المتوقّعة وخطط العمل القطاعيّة والتدخّلات الدوريّة والطارئة المبرمجة في الغرض.

وقد تقرر الرفع من المخزون الاحتياطي لقوارير الغاز المسال وضمان حسن توزيعه وتوفّره في مختلف المناطق وخاصّة في الجهات الأكثر تضرّرا من التقلّبات المناخيّة والأكثر تعرّضا لموجات البرد.

كما تقرّر تعزيز المخزون الاستراتيجي المركزي والجهوي من المساعدات الظرفيّة والمتأكّدة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدّخل.

وأقرت الجلسة التّرفيع في الاعتمادات المرصودة في إطار البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد لفائدة المنتفعين بهذا البرنامج من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل القاطنين خاصّة بالمرتفعات

وتمّ التأكيد على إحكام تخزين مياه السيلان بالسّدود والبحيرات الجبليّة للحد من التدفّقات الاستثنائيّة، وذلك بتعهّد وتأهيل البحيرات الجبليّة والنظر في إمكانية إنجاز بحيرات جبليّة إضافية بالإضافة إلى تثمين المياه المتأتيّة من منشآت حماية المدن من الفيضانات.

وشملت الإجراءات ما يتعلّق بالتجهيز الدائم لمراكز الإيواء بصفة مسبقة لإيواء المواطنين المتضرّرين من الفيضانات وتوفير الإطار الطبّي وشبه الطبّي تحسّبا لكل طارئ بالتّنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي، والاستعداد لإحداث مستشفى ميداني في حال اقتضت الظروف المناخية ذلك.

وأكّد المجلس ضرورة الحرص على تزوّد المستشفيات ومراكز الصّحة بالكهرباء خاصّة خلال فترات التقلّبات المناخيّة والصّيانة الدّورية للمحطات والمولدات الكهربائيّة الخاصة بهم.

وبالإضافة إلى ذلك تمّ التشديد على تعزيز المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبيّة الضروريّة والأكسجين والوقود في الهياكل الصحيّة المركزية والجهويّة وخاصة في المناطق المعرضة أكثر من غيرها للتقلبات الجويّة مع توفير دعم إضافي للمستشفيات بالمناطق المعرضة للفيضانات أو الثلوج.

كما تمّت دعوة مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة إلى التنسيق فيما بينها لضمان تسخير كل الإمكانيّات اللاّزمة للتدخل السّريع لرفع النّقاط السوداء النّاتجة عن تراكم المياه التي يمكن أن تنجرّ عن نزول الأمطار وإعداد مخطّط إجلاء ومنوال إجراءات موحّـد لمختلف التدخّـلات المحتملة للاستئناس به عند الاقتضاء.

وأكّد رئيس الحكومة على أهميّة إحكام تنسيق التّدخلات بين مختلف الهياكل والمرافق العموميّة خاصّة الحيويّة منها واللّجان الوطنيّة والجهويّة وتعزيز المتابعة الحينيّة والمتواصلة للتطورات الجويّة والاعتماد على منظومة الإنذار المبكّر لدى المعهد الوطني للرصد الجوّي وتسخير الإمكانيّات والمجهودات اللاّزمة على المستويين المركزيّ والجهويّ لضمان نجاعة التدخّلات الظرفيّة والدوريّة ومواصلة العمل من أجل ضمان توفير كل الحاجيّات والمتطلّبات الأساسيّة لمساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة بمناطق الشمال الغربي والوسط طبقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية في الغرض.

وحضر المجلس المضيّق كلّ من وزير الداخليّة خالد النّوري ووزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزيرة التّجهيز والإسكان سارّة الزعفراني الزنزري ووزيرة الصّناعة والطّاقة والمناجم فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدّين بالشيخ ووزير النّقل رشيد عامر ووزير البيئة حبيب عبيد، فيما حضر ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.