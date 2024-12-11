ينتحل صفة عون بـ”الستاغ” ويتحيّل على المواطنين !!

على إثر استنجاد أحد المواطنين بدورية أمنية تابعة لإدارة شرطة النجدة ليعلم عن تعرضه لعملية تحيّل من قبل شخص انتحل صفة عون تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تمكّنت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة من القبض على المعني وتقديمه إلى مقر فرقة الشرطة العدلية باب البحر لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإثر التنسيق مع الممثل القانوني للشركة المذكورة بحضور المتضرر، تبيّن وأن المظنون فيه يوهم ضحاياه بكونه عون تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتم تكليفه بمهمة قطع الكهرباء في صورة عدم الخلاص الحيني، ثم يقترح عليهم تقسيط المبالغ المالية المتخلدة بذمتهم على أن يتم تسليمه دفعة أولية نقدا نظرا للقيمة المرتفعة للفواتير التي يقوم بانتقائها مسبقا وسرقتها من بريد العمارات والشقق.

وبالتحري مع المعني، تبين وأنه يقوم بعمليات مماثلة منذ حوالي 04 سنوات ويستغل شريحة نداء يقوم بشرائها من الباعة المتجولين دون الإستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية ثم إتلافها والهاتف جوال الذي استعمله.

وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين وأنه محل 08 مناشير تفتيش من أجل قضايا تحيل ليقع الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.