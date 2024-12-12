بعد انتشار الجلد العقدي والحمى القلاعية/عميد البياطرة يكشف ويوضح مدى خطورة استهلاك المواطنين للحم القطيع المصاب..#خبر_عاجل

أكد عميد البياطرة أحمد رجب، انتشار مرض الجلد العقدي بين القطيع في تونس ويوجد حاليا أكثر من 80 بؤرة وهو شديد العدوى بين القطيع ويتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، مشيرا ايضا الى عودة انتشار الحمى القلاعية.

وكشف العميد في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام اليوم، ان ولایات التي شملها انتشار مرض الجلد العُقدي تتمثل في: بنزرت وجندوبة وباجة والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وتونس ومنوبة وأريانة والمنستير واننسبة الوفيات بين القطيع تصل الى 20 % والعدوى الى 80 %.

ونبه الى عدم ضرورة ذبح القطيع المصاب بالحمى للاستهلاك الآدمي وقال ان لحمها يكون أحمر وممنوع ذبحها وفي حال تم ذبحها للضرورة القصوى يتم ضرورة اتلافها بطريقة علمية، وفق تعبيره. في المقابل اوضح ان مرض الجلد العقدي لا يتسبب في العدوى للانسان في علاقة بتربية القطيع.

وشدد على ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي انتشار مثل هذه الأمراض مثل التخلص من المياه الراكدة المحيطة بالاضافة الى ضرورة التلقيح عند تفشي كل مرض وفق اجراءات وآليات منظمة مع امكانية تشريك القطاع الخاص لتحقيق تغطية شاملة للتلقيح. وفي سياق متصل اشار بخصوص داء الكلب الى انه تم رصد 410 حالة منذ بداية العام.