بعد شيرين/ ابنتها تحاول الانتحار..وهذه التفاصيل..

قررت محكمة جنايات المنصورة الحكم على المتهم بابتزاز ابنة الفنانة شرين عبد الوهاب بالحبس لمدة 3 سنوات مع مصادرة الهاتف الخاص به.

ونظرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، القضية بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تهم النيابة العامة بقيام “شريف خالد محمود السعيد مصطفى” 19 عاما، والمقيم بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتهديد الطفلة “هنا محمد مصطفى عبد الحميد الفقي” ابنة شيرين عبد الوهاب عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور تمس الشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام، وكان ذلك مصحوباً بطلب وهو إمداده بمبالغ مالية مقابل عدم النشر.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر، بأن نقل بواسطة هاتفه الجوال صورا ومقاطع مرئية لها خادشة للشرف بمكان خاص بغير رضاها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قام المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى علي القيم والمبادئ الأسرية المصرية، بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنتهك خصوصيتها.

وشرع المتهم في الحصول بطريق التهديد على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر، إلا أنه قد أوقف إثر ذلك لسبب لا دخل لإرادته به وهو عدم انصياع المجني عليها له وإبلاغها للسلطات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأذاع المتهم ونشر صورا ومقاطع مرئية مخدشة للشرف خاصة بالطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن والد الطفلة الموزع الموسيقي محمد مصطفى، طليق المطربة شيرين عبدالوهاب، كان قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت في العباسية بتعرض ابنته “12 عاما” للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول على تطبيق التيك توك، ما أصابها بحالة نفسية سيئة.

ويذكر أن شيرين عبد الوهاب قد حاولت بدورها الانتحار سابقا وفق تصريحاتها لعدد من وسائل الإعلام.

“العربية نت”