باجة: اكتشاف 7 بؤر لمرض الجلد العقدى لدى ابقار

افاد رئيس دائرة الانتاج الحيواني بباجة نزار بربوش، اليوم الخميس، صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم اكتشاف 7 بؤر لمرض الجلد العقدى لدى ابقار، واكد ان المرض لا ينتقل الى الانسان عن طريق العدوى.

واضاف انه تم التوصل حتى اليوم الى تلقيح اكثر من 3 الاف راس من البقر ضد هذا المرض بعدة مناطق بالولاية، منها نفزة وباجة وعمدون، مشيرا الى ان حملة التلقيح التى انطلقت منذ اخر الاسبوع المنقضي، تشمل حاليا القطاع المنظم وقطيع مربي الابقار الخواص، وستشمل كل قطيع الجهة والمقدر باكثر من 50 الف راس.

واعتبر ان عدد القطيع المصاب بهذا المرض بولاية باجة، ضئيل مقارنة بعدد من الولايات المجاورة وبالوسط، داعيا الفلاحين الى العناية بنظافة المياه ومقاومة الحشرات ونظافة المحيط الذى تعيش فيه الابقار.

تجدر الاشارة الى ان مرض الجلد العقدي لذى الابقار، هو مرض فيروسي، تنتقل العدوى به لدى الماشية عن طريق الحشرات، ومن اعراضه ظهور عقد علي جلد الحيوان والاصابة بالحمي.