عاجل/ منشور هام من رئيس الحكومة بخصوص زيت الزيتون

دعا رئيس الحكومة كمال المدوري، في منشور اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، الوزراء وكتاب الدولةإلى إصدار التعليمات اللازمة لدعوة الهياكل الراجعة إليهم بالنظر أو بالإشراف للتنسيق مع التعاونيات والوداديات مرجع النظر من أجل الانخراط بفعالية في البرنامج الوطني لترويج مادة زيت الزيتون في السوق الداخلية ومعاضدة المجهود الوطني لإنجاحه من خلال التنسيق مع الديوان الوطني للزيت لبرمجة شراءات من مادة زيت الزيتون لفائدة منخرطيها وتوفير تسهيلات في الدفع لهم على أن يتم خلاص مستحقات الديوان حال استلام الكميات المتفق عليها.

وذكر رئيس الحكومة أنه واعتبارا لما يكتسيه الموضوع من أهمية، فإنه يتعين على الوزراء وكتاب الدولة إيلاء العناية اللازمة لمنشوره واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق ما جاء فيه بكل دقة وإحكام

