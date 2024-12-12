السيرة الذاتيّة لعرّاب الدراما الفقيد فتحي الهدّاوي

فقدت الساحة الفنية التونسية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، واحدا من أهم وابرز مبدعيها، الممثل فتحي الهداوي.

ولقّب الفنان الراحل بعرّاب الدراما، حيث قدّم الكثير من الأعمال الدراميّة والمسرحيّة خلال مسيرته الفنية التي امتدت لعقود.

وولد الهداوي في 9 ديسمبر من سنة 1961.

وقد بدأ الهداوي رحلته في المسرح في مدرسة ابن شرف تحت إشراف المخرج حمادي المزي، ثم التحق بمجموعة المسرح المثلث مع الأستاذ المسرحي الحبيب شبيل، ليكون لاحقا عنصرا من عناصر مجموعة المسرح الجديد مع المخرج التونسي الفاضل الجعايبي والمخرج الفاضل الجزيري والممثلة التونسية جليلة بكار وغيرهم من القامات المسرحية التونسية.

ثم تابع تكوينه بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس حيث تخرج سنة 1986.

جسّد الهدّاوي الأدوار المركّبة، حيث وصفه النقّاد بأنه متقمّص بارع، ومثّل في عدة أعمال مسرحية أهمها “العوادة” و”عرب”، اقتبست فيما بعد في عمل سينمائي يحمل العنوان ذاته وحاز فيه فتحي الهداوي على دور البطولة.

دخل الهداوي منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات عالم السينما والتلفزة بمسيرة درامية حافلة بالأعمال التونسية والعربية والأجنبية، شارك من خلالها في فيلم “حلفاوين” للمخرج فريد بوغدير وفيلم “صفائح من ذهب” للمخرج النوري بوزيد عام 1986.

وتعامل الهداوي خلال مسيرته مع مخرجين أجانب من فرنسا وإيطاليا، ومن أشهرهم المخرج الفرنسي “سارج مواتي” والمخرج الإيطالي “فرانكو روسي”.

كما لمع نجمه في الأعمال الرمضانية حيث حاز بفضل موهبته على مكانة كبيرة في المشهد الدرامي التلفزي التونسي بداية من الموسم الرمضاني عام 1991 في مسلسل “ليام كيف الريح” للمخرج صلاح الدين الصيد، ثم في المسلسل الشهير “غادة” عام 1992.

كما كان لفتحي الهداوي دور البطولة في مسلسل “العاصفة” للمخرج عبد القادر الجربي عام 1993، ثم مسلسل “الحصاد” عام 1994 إلا أنه شهرته الواسعة كانت بعد آدائه دور “رئيف” في المسلسل الدرامي الشهير “صيد الريم” عام 2008، ثم في مسلسل “ناعورة الهواء” في الموسمين الرمضانيين في 2014 و2015.

وقد حاز الهداوي على عدد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية، آخرها جائزة أفضل ممثّل في مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2013 في الجزائر.

انا لله وانا اليه راجعون