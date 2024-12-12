عاجل/ بلاغ هـام من وزارة الداخلية..

في إطــار مُقابلة الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم الـتي ستـدُور يـوم السبت 14 ديسمبر 2024 على الساعـــة 20.00 بملعب حمادي العقربــي برادس بين الترجي الرياضي التونسي و نادي بيراميدز المصري، اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بلاغا أعلنت فيه عن اتخاذ الإجراءات التاليــــة:

أولا: يُحجّرُ وُقــــوف وجولان جميــــع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 فــي الجزء الممتد بين مفتـرق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء بدايـة من الساعة 16.30 إلى الساعـــة 00.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعـب علـــــــــــى الساعـة 17.00 ويستحسن القدوم في أوقـات مبكرة.

ثالثا: تسهيلا لعمليّة تنقل الجماهير الرّياضيّة وتجنبا للإكتظاظ المروري بالسّريعة الجنوبيّة من جرّاء الأشغال، يُستحسنُ استعمال الطريق الوطنيّة رقم 1.

رابعا: يتعيــــن على حاملــــــي التذاكـــــر الاستظهـــــار بهــــا وجوبــــا بجميـــع البوابــات المتقدمــــة (مدخل الملعب من ناحية السريعة – مفترق وادي مليان – مفترق BSB – مفترق نوبو – مفترق شوشة رادس).

خامسا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين والضيوف.

سادسا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب تذاكر Virage + Pelouse ويُمكنُ الوُصول إليه:

– عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مُفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

– عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثمّ المدينة الجديدة في اتجاه مدخل الماوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

– عبر مُفترق نوبو فمفترق القرية المتوسّطيّة ثمّ الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.

تمّ تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب تذاكر Tribune + Enceinte أي أبواب 7-8 و 29-31 -33 ويُمكنُ الوُصول إليه:

– عبر محوّل الملعب ثمّ المدخل الرّئيسي ثمّ يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

– عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق BSB في اتجاه المدخل الرّئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه الماوى الشمالي.

سابعا: التأكيد على كافة الجماهير الرّياضيّة بإيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المروريّة أثناء خروج الجماهير.

ثامنا: تؤكّد وزارة الدّاخليّة على احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، علما وانهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.