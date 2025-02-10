عاجل/ المقاومة تعلن تأجيل تسليم أسرى الاحتلال حتى إشعار آخر

اعلن الناطق باسم كتائب القسام، “ابو عبيدة”، اليوم الاثنين 10 فيفري 2025، عن تأجيل تسليم أسرى الاحتلال المقرر الافراج عنهم السبت المقبل، حتى اشعار اخر.

وقال ابو عبيدة ان هذا القرار جاء اثر ما تم تسجيله خلال الاسابيع الثلاثة الماضية من انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق، من خلال تاخير عودة النازحين الى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف واطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، الى جانب عدم ادخال المواد الاغاثية بكافة اكالها حسبما تم الاتفاق عليه، مقابل تنفيذ المقاومة كل ما عليها من التزامات.

واكد ابو عبيدة ان هذا القرار سيظل ساريا الى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الاسابيع الماضية وباثر رجعي، مؤكدا التزام المقاومة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.